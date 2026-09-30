Почти 800 человек незаконно сняли с очереди на жилье в Павлодарской области
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В Павлодарской области 779 человек вернули в очередь на жилье после того, как выяснилось, что их сняли с учета без оснований.
Нарушения нашли в Павлодаре. Люди относились к социально уязвимым категориям и состояли на учете как нуждающиеся в жилье.
После проверки им восстановили прежние даты постановки в очередь. Данные уже исправили в электронной базе.
Детей-сирот поставили в очередь с опозданием
Похожие случаи выявили в Щербактинском районе.
Две сестры, оставшиеся без попечения родителей, получили право на постановку на учет еще в июле 2025 года. Фактически в очередь их включили только спустя год.
Такая же проблема затронула еще 16 детей.
Еще одного ребенка-сироту вообще сняли с очереди, хотя он состоял на учете с 2017 года. После вмешательства прокуратуры его восстановили с даты возникновения права, с 2016 года.
По закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны оставаться на жилищном учете до получения жилья.
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