25 апреля 2025 года по обращению компании-правообладателя бренда "Мама знает" Департамент юстиции области Абай провёл внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя "А". Основанием стало подозрение в незаконном использовании зарегистрированного товарного знака, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки была обнаружена партия контрафактной продукции — 782 упаковки подгузников на сумму 3 519 000 тенге. Как отмечается, происхождение товара не подтверждено документально, а качество вызывает серьёзные сомнения.

26 мая 2025 года суд признал предпринимателя виновным и постановил взыскать административный штраф в размере 30 МРП — 117 960 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.

В Департаменте юстиции подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению реализации контрафактной продукции будет продолжена, чтобы обеспечить защиту прав потребителей и законных правообладателей.