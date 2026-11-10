Почти 87 млн тонн угля за десять месяцев: куда направляют казахстанское топливо

С начала года казахстанские железные дороги перевезли почти 87 млн тонн угля. Основная часть этого объёма осталась внутри страны — топливо направили на теплоэлектроцентрали и для коммунально-бытовых нужд населения. При этом экспортные поставки сохранились на уровне прошлого года.

По итогам десяти месяцев 2026 года железнодорожные перевозки угля составили 86,7 млн тонн. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из общего объёма 28 млн тонн отправили за рубеж. Внутренние перевозки достигли 58,6 млн тонн, увеличившись на 2% за год. Из них 54,5 млн тонн доставили на теплоэлектроцентрали, ещё 4,1 млн тонн предназначались для коммунально-бытовых нужд населения.

Особое внимание уделяется обеспечению топливом в преддверии и в течение отопительного сезона. Так, с мая по октябрь по стране перевезли 35 млн тонн угля. Из этого объёма 32 млн тонн направили на ТЭЦ, а 3 млн тонн — для коммунально-бытового сектора. Показатели соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года.

Для бесперебойной доставки топлива АО «Казтемиртранс» располагает парком из 29 тысяч полувагонов. По данным компании, имеющегося подвижного состава достаточно для обеспечения потребностей в перевозке угля.