В Казахстане доля медицинских услуг, оказываемых в электронном формате, достигла 88,6%, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Всего в 2025 году в системе здравоохранения было оказано более 215 млн медицинских услуг. Из них 190,8 млн предоставили в электронном виде.

Что уже доступно онлайн

Одним из основных направлений цифровизации стал отказ от бумажных медицинских документов. На сегодняшний день оцифрованы 12 видов медицинских справок, причем пять из них оформляются исключительно онлайн.

За 2025 год казахстанцам выдали более 8,5 млн электронных медицинских справок. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

«Все больше жителей страны используют возможность записаться к врачу через цифровые сервисы. В 2025 году онлайн-записью воспользовались 5,6 млн граждан, что позволяет планировать посещение специалистов без дополнительных обращений в регистратуру», – заявляют в Минздраве.

Цифровые решения внедряются и при проведении диагностики. В частности, срок ожидания ПЭТ/КТ удалось сократить с трех месяцев до двух недель.

Кого охватит цифровизация

В 2026 году цифровое сопровождение планируется распространить на ключевые группы населения. Речь идет более чем о 7 млн детей до 18 лет, около 5 млн женщин фертильного возраста и 400 тысяч беременных.

В ведомстве ожидают, что такой подход позволит раньше выявлять возможные риски для здоровья, усилить профилактику и повысить качество медицинского наблюдения.

Какие сервисы появятся

Также планируется запустить единый график приема врачей по принципу онлайн-бронирования, портал e-Health и мобильное приложение для граждан, медработников и медицинских организаций.

Кроме того, будут развиваться сервисы обратной связи и инструменты подтверждения факта получения медицинской услуги. Продолжится и перевод медицинских справок в полностью цифровой формат.