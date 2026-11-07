Почти 9 млн тенге недоплатили детям с инвалидностью в Туркестанской области

В Туркестанской области выявили случаи нарушений при назначении социальной помощи. В Жетысайском районе 17 человек указали один и тот же чужой адрес при оформлении выплат для малообеспеченных граждан, а в Отырарском районе 96 детей с инвалидностью недополучили почти 9 млн тенге. На эти факты обратил внимание казахстанский журналист и политолог Сырым Иткулов, раскритиковавший действующие механизмы распределения бюджетных средств.

По словам Иткулова, в 2022 и 2023 годах при оформлении социальной помощи 17 заявителей указали адрес дома в Жетысайском районе, хотя фактически проживали в других местах. При этом в самом доме действительно проживала малообеспеченная семья. Нарушения выявила областная прокуратура.

Другой случай произошёл в Отырарском районе. Там детям с инвалидностью не выплатили в полном объёме предусмотренную маслихатом ежемесячную помощь. После вмешательства прокуратуры 96 детей получили положенные средства. Общая сумма недоплаты составила почти 9 млн тенге.

Комментируя эти ситуации, Иткулов обратил внимание не только на возможные злоупотребления со стороны получателей выплат, но и на ответственность государственных органов, которые принимают решения о назначении социальной помощи.

По его мнению, подобные случаи свидетельствуют о системных недостатках в организации социальной поддержки. Он также напомнил о критике Главы государства в адрес чиновников, которые годами пытались решать проблемы управления за счёт новых льгот и бюджетных выплат.

Иткулов считает, что социальной сфере необходимы не отдельные корректировки, а комплексное обновление. Среди необходимых мер он выделил:

- прозрачный контроль за расходованием бюджетных средств;

- адресное предоставление помощи исключительно тем, кто действительно в ней нуждается;

- внедрение цифровых механизмов для выявления скрытых доходов и исключения дублирования выплат;

- отказ от практики решения системных проблем за счёт разовых денежных перечислений;

- перераспределение бюджетных приоритетов в пользу развития школ, больниц, создания рабочих мест и повышения доходов населения.

По мнению журналиста, социальная политика должна быть направлена не на формирование зависимости граждан от пособий, а на создание условий для самостоятельного обеспечения семей.

Он подчеркнул, что государственная помощь должна оставаться реальным инструментом поддержки нуждающихся, а бюджетные средства — работать на долгосрочное улучшение качества жизни населения.