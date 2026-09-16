Почти 90% казахстанского полипропилена ушло на экспорт - депутат
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Депутат Курултая Ерлан Юсупов предложил обеспечить отечественные предприятия полипропиленом по доступным ценам и разработать меры поддержки нефтехимического кластера. Соответствующий депутатский запрос он направил Премьер-Министру Олжасу Бектенову от имени фракций «Ақ жол» и «Әділет», передает BAQ.KZ.
Как отметил депутат, за первое полугодие 2026 года из произведенных в Казахстане 207 тыс. тонн полипропилена на внутренний рынок направили чуть более 20 тыс. тонн, тогда как остальные 187 тысяч тонн отправили на экспорт.
«Какую экономическую задачу решает Казахстан - просто экспортировать сырьевую гранулу или создавать внутри страны полноценную цепочку переработки?» - говорится в запросе.
По мнению депутата, ориентация на экспорт и изменение стоимости сырья сказываются на работе отечественных перерабатывающих предприятий.
В июне KPI повысил цену полипропилена на 120 тысяч тенге за тонну. Последующее снижение стоимости на 7–8%, как отмечается в запросе, лишь частично компенсировало последствия этого решения.
Особенно чувствительным рост стоимости сырья стал для предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку он увеличивает себестоимость продукции и снижает ее конкурентоспособность по сравнению с импортными товарами.
Правительству предложено совместно с KPI и отраслевыми объединениями определить годовую потребность казахстанских переработчиков и выработать единую ценовую политику. Она должна предусматривать долгосрочные соглашения с гарантированными объемами поставок и экономически обоснованной стоимостью сырья, считает депутат.
Кроме того, депутат считает необходимым определить перечень продукции из полипропилена для импортозамещения и предусмотреть ценовые преференции для предприятий, экспортирующих готовые изделия.
Также предлагается разработать дорожную карту развития нефтехимического кластера, объединяющего производство полипропилена, полиэтилена и их глубокую переработку
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