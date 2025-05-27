Для капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей в 2025 году предусмотрено 89, 7 тенге инвестиций. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передаёт BAQ.KZ.

Речь идет о ремонте 323 км тепловых сетей.

"В том числе: 75,7 млрд тенге бюджетных средств и 14 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий", - сказал Сунгат Есимханов.

По его словам, также в рамках принятого нового Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в текущем году планируется привлечь инвестиции на сумму 98,7 млрд тенге для модернизации 129 км тепловых сетей.

Однако этих сумм недостаточно. Так как на сегодня есть дополнительная потребность в финансировании в объеме 103,3 млрд тенге для реализации 56 проектов реконструкции и модернизации тепловых сетей.

В частности, 37,3 млрд тенге для завершения 28 проектов и 66 млрд тенге для реализации 28 новых проектов, уточнил вице-министр.