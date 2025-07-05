В 2024 году общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 22826,8 тыс. кв. м, передает BAQ.KZ.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с 2023 годом на 7,3% и составила 19124,2 тыс. кв. м., из них 12293,2 тыс.кв.м. - многоквартирных и 6643,6 тыс.кв.м. - индивидуальных домов.

"При этом, стоит отметить, что большая часть жилья – 17108,3 тыс. кв. м или 89,5% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 6912,2 тыс. кв. м", - сообщает бюро статистики страны.

Увеличение ввода жилья наблюдалось в семнадцати областях Республики Казахстан. Значительный рост был отмечен в области Ұлытау (на 30,8%), в Туркестанской области (на 28,5%), в городе Шымкент (на 26,7%) и в Карагандинской области (на 20,4%). При этом, снижение общей площади введенного в эксплуатацию жилья отмечено в Актюбинской области (на 23,6%), в области Абай (на 12%) и в городе Алматы (на 4,5%).

К слову, в сфере образования и здравоохранения в 2024 году введены в эксплуатацию - 91 общеобразовательная школа на 42621 ученическое место, 29 дошкольных организаций на 4158 мест, 4 больницы на 1000 коек и 259 амбулаторных поликлиник на 8873 посещения в смену.

Так, в 2024 году объем строительных работ (услуг) составил 9062,1 млрд тенге, что на 15,3% больше, чем в 2023 году.

Вызывает интерес то, что 87,3% строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями, иностранными – 12,3% и государственными - 0,4%.

В региональном разрезе увеличение объема строительных работ в 2024 году наблюдалось в девятнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в области Жетісу (на 63,2%), Кызылординской (на 54,9%), Северо-Казахстанской (на 32,5%), Алматинской (на 30,8%), Костанайской (на 29,8%), Абай (на 29,1%), Ұлытау (на 29,1%), Туркестанской (на 27,3%), Восточно-Казахстанской (на 25,9%), Акмолинской (на 24,9%), Карагандинской областях (на 24,8%) и в городе Астана (на 23,8%). При этом уменьшение отмечено в Атырауской области (на 32,4%).