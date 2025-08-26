В период летних каникул для будущих первоклассников в Казахстане была организована краткосрочная программа "Балақайлар мектебі", передает BAQ.KZ.

Министерство просвещения отмечает, что программа направлена на обеспечение равных стартовых возможностей, преемственность между дошкольным воспитанием и начальной школой, а также на подготовку детей к обучению по всем направлениям типовой программы дошкольного образования.

По данным ведомства, за три летних месяца обучение прошли около 90 тысяч детей предшкольного возраста при участии 7 тысяч педагогов начального звена. В городской местности подготовку прошли порядка 60 тысяч детей, в сельской — более 30 тысяч.

"Обучение было сосредоточено на развитии физических, коммуникативных, интеллектуальных, творческих и социально-эмоциональных навыков, а также на формировании позитивного отношения к школьному обучению", — отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Занятия проводились в течение одного месяца. Их вели учителя начальных классов и педагоги предшкольных групп.