Почти 900 млн кубометров воды получили аграрии области Жетысу за поливной сезон

За поливной сезон аграриям области Жетысу подали 895,8 млн кубометров воды, это почти целый кубический километр. Ею оросили 122,3 тыс. гектаров, а тех, кто нарушал правила водопользования, оштрафовали примерно на 15,9 млн тенге.

Итоги сезона подвели директор филиала РГП «Казводхоз» по области Жетысу Медет Керимжанов и руководитель отдела Балхаш-Алакольской бассейновой водной инспекции Алмас Ринар.

Сколько полили

Воду подавали по 8 092 договорам с сельхозпроизводителями. Кроме основного полива, еще 29,2 тыс. гектаров напоили впрок. Это влагозарядковый полив, когда землю поливают заранее, чтобы в почве накопилась влага к следующему сезону.

С начала 2026 года Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция провела в области 76 проверок. Штрафы по их итогам в сумме составили около 15,9 млн тенге. Семь дел дошли до суда.

Что дальше

К следующему сезону водники собираются плотнее работать с аграриями. Им будут говорить об экономии воды, водосберегающих технологиях, о том, чтобы сокращать посевы монокультур и соблюдать севооборот, то есть чередовать культуры на одном поле.

Нынешний сезон, по словам Керимжанова, прошел в штатном режиме. Следующий начнется с разговоров об экономии.