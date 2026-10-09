Почти 900 млн кубометров воды получили аграрии области Жетысу за поливной сезон
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За поливной сезон аграриям области Жетысу подали 895,8 млн кубометров воды, это почти целый кубический километр. Ею оросили 122,3 тыс. гектаров, а тех, кто нарушал правила водопользования, оштрафовали примерно на 15,9 млн тенге.
Итоги сезона подвели директор филиала РГП «Казводхоз» по области Жетысу Медет Керимжанов и руководитель отдела Балхаш-Алакольской бассейновой водной инспекции Алмас Ринар.
Сколько полили
Воду подавали по 8 092 договорам с сельхозпроизводителями. Кроме основного полива, еще 29,2 тыс. гектаров напоили впрок. Это влагозарядковый полив, когда землю поливают заранее, чтобы в почве накопилась влага к следующему сезону.
С начала 2026 года Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция провела в области 76 проверок. Штрафы по их итогам в сумме составили около 15,9 млн тенге. Семь дел дошли до суда.
Что дальше
К следующему сезону водники собираются плотнее работать с аграриями. Им будут говорить об экономии воды, водосберегающих технологиях, о том, чтобы сокращать посевы монокультур и соблюдать севооборот, то есть чередовать культуры на одном поле.
Нынешний сезон, по словам Керимжанова, прошел в штатном режиме. Следующий начнется с разговоров об экономии.
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