Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
На штрафстоянку были отправлены 25 автомобилей.
Вчера 2026, 16:42
Фото: Polisia.kz
В Алматинской области за одни сутки полицейские выявили 882 нарушения правил дорожного движения. Проверки проводились в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп нарушитель», передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции региона, по итогам рейдов на штрафстоянку были отправлены 25 автомобилей, включая одну машину с иностранными государственными номерами. Кроме того, сотрудники полиции изъяли 18 государственных регистрационных знаков.
В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяется грубым нарушениям ПДД. Речь идет о вождении в состоянии алкогольного опьянения, выезде на встречную полосу, превышении скорости, а также использовании мобильных телефонов за рулём.
Отмечается, что в рейдовых мероприятиях задействованы патрульные наряды не только Алматинской области, но и других регионов страны. Основные проверки проводятся на загруженных трассах и в густонаселённых районах.
