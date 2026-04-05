В Алматинской области за одни сутки полицейские выявили 882 нарушения правил дорожного движения. Проверки проводились в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп нарушитель», передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции региона, по итогам рейдов на штрафстоянку были отправлены 25 автомобилей, включая одну машину с иностранными государственными номерами. Кроме того, сотрудники полиции изъяли 18 государственных регистрационных знаков.

В ходе профилактических мероприятий особое внимание уделяется грубым нарушениям ПДД. Речь идет о вождении в состоянии алкогольного опьянения, выезде на встречную полосу, превышении скорости, а также использовании мобильных телефонов за рулём.

Отмечается, что в рейдовых мероприятиях задействованы патрульные наряды не только Алматинской области, но и других регионов страны. Основные проверки проводятся на загруженных трассах и в густонаселённых районах.