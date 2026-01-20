По итогам 2025 года в Казахстане активными мерами содействия занятости были охвачены 306,2 тысячи человек, а общее число трудоустроенных граждан достигло 912,8 тысячи, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в уполномоченном органе, на субсидируемые рабочие места было трудоустроено 171,8 тысячи человек. В их числе 13,5 тысячи граждан получили социальные рабочие места, 30,6 тысячи прошли молодежную практику, 100,8 тысячи были задействованы на общественных работах. В рамках проектов "Серебряный возраст" работу получили 19,4 тысячи человек, "Первое рабочее место" — 7,1 тысячи, "Контракт поколений" — 335 человек.

Для поддержки предпринимательской активности среди социально уязвимых категорий населения выдано 9 239 грантов на реализацию новых бизнес-инициатив. Размер каждого гранта составил до 400 МРП, или 1 572 800 тенге.

Онлайн-обучением по востребованным на рынке труда навыкам охвачено 63,5 тысячи безработных, из них 56,6 тысячи успешно завершили обучение и получили сертификаты. По проекту "Бастау Бизнес" основам предпринимательства обучились 52 тысячи человек, при этом 29,3 тысячи завершили обучение с получением сертификатов.

По запросам работодателей на профессиональное обучение направлено 9 734 человека. Обучение завершили 8 535 граждан, из которых 7 442 были трудоустроены.

Кроме того, в карьерных центрах социальную профориентацию и консультационные услуги получили 387 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением обязательных пенсионных взносов. В частности, в 2025 году в рамках активных мер содействия занятости трудоустроено 181 тысяча человек, на свободные вакансии через Электронную биржу труда — 254,1 тысячи, по инициативе Президента "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей" — 434 тысячи, а в рамках проектов центральных государственных органов — 43,7 тысячи человек.