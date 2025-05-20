Почти четыре миллиона школьников завершают учебный год в Казахстане
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
94Фото: пресс-служба правительства РК
Текущий учебный год завершают 3,9 млн обучающихся. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает передает BAQ.KZ.
"Текущий учебный год завершают 3,9 млн обучающихся. Из них обучение в начальных классах – 391 тыс., в основной школе – 364 тыс. детей.
217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак "Алтын белгі" как и в предыдущие годы не более пяти процентов", - сказал министр.
По его словам, проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ "запланировано на 23 или 24 мая.
Торжественная церемония вручения аттестатов пройдет с18 по 20 июня.
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