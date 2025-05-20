Текущий учебный год завершают 3,9 млн обучающихся. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает передает BAQ.KZ.

"Текущий учебный год завершают 3,9 млн обучающихся. Из них обучение в начальных классах – 391 тыс., в основной школе – 364 тыс. детей. 217 тысяч детей являются выпускниками школ, претендентов на знак "Алтын белгі" как и в предыдущие годы не более пяти процентов", - сказал министр.

По его словам, проведение торжественного мероприятия, посвященного выпускникам школ "запланировано на 23 или 24 мая.

Торжественная церемония вручения аттестатов пройдет с18 по 20 июня.