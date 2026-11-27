Бытовой конфликт, ножевое ранение и почти десять лет в бегах. В Усть-Каменогорске задержали 55-летнего иностранца, которого разыскивали с конца 2016 года. Мужчина скрывался от исполнения приговора за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Как сообщает Polisia.kz, разыскать его удалось сотрудникам криминальной полиции Восточно-Казахстанской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

История преступления уходит в декабрь 2007 года. Тогда во время бытовой ссоры мужчина нанес знакомому ножевое ранение, причинив тяжкий вред здоровью. Суд заочно приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Однако отбывать наказание осужденный не стал и скрылся. С конца 2016 года он находился в межгосударственном розыске.

Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания. Инициатора розыска официально уведомили о его задержании. Экстрадиционную процедуру планируют провести в декабре этого года.

В полиции также сообщили, что с начала года в регионе разыскали 23 человека, совершивших уголовные преступления. Из них 13 подозреваемых и осужденных установили по делам прошлых лет.