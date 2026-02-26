В Сомали уже 6,5 миллиона человек страдают от острой нехватки продовольствия — вдвое больше, чем год назад. К этому выводу приходят аналитики в актуальном отчёте IPC (Integrated Food Security Classification), которые по всему миру фиксируют продовольственные кризисы. В том числе недоедание грозит примерно 1,8 миллионам детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Население Сомали — около 19 миллионов человек.

По пятиуровневой шкале угрозы голода IPC некоторые районы Сомали достигли третьего и четвёртого уровней — кризис и чрезвычайная ситуация. Около двух миллионов сомалийцев уже на четвёртом уровне. Пятый, самый высокий уровень, означает катастрофический голод. Ситуацию усугубляют продолжающаяся засуха и рост цен на продукты питания.

В значительной части страны дополнительный хаос вызывает террористическая группировка «Аш-Шабаб». Гуманитарная помощь недофинансирована.

Александр Фенвик, глава Welthungerhilfe в Сомали, бьет тревогу:

«Стране угрожает драматическая голодная катастрофа. Семьи стоят перед невозможными решениями: какой ребёнок получит еду? Как далеко им нужно идти, чтобы найти воду? И переживут ли они следующий день вообще?»

Уже в 2022 году Сомали пережила разрушительную засуху. Более трёх миллионов человек, по данным ООН, уже стали беженцами — внутри страны. Из-за очередной засухи правительство Сомали в конце 2025 года объявило чрезвычайное положение .