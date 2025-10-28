В Казахстане готовятся внедрить систему автолизинга для населения. Пока банки и государственные институты не раскрыли точных параметров будущих программ – таких как процентные ставки, сроки и первоначальные взносы, но эксперты уже активно обсуждают, каким может быть этот механизм и насколько он окажется выгодным для казахстанцев. Вероятно, введение лизинга для физических лиц может серьезно изменить структуру авторынка: сделать покупку автомобилей доступнее, поддержать отечественный автопром и предложить гражданам более гибкий формат владения машиной. Что изменится для населения и как будет работать новая система — подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ

Что такое лизинг и чем он выгоден?

До сих пор лизинг в Казахстане был возможен только для юридических лиц – в основном для корпоративных автопарков, компаний и предприятий. Теперь же механизм планируется расширить и на физических лиц, чтобы любой гражданин мог взять автомобиль в долгосрочную аренду с возможностью выкупа.

По словам автоэксперта Алексея Алексеева идея внедрить лизинг для населения обсуждается уже давно, и появление такой программы станет важным шагом для авторынка страны.

"Правительство нам говорило, что такая программа появится. И я считаю, что это хорошее решение. Если взять, например, США, то только в этом году они вышли на показатель, когда 25% автомобилей приобретается лизинг. При этом 50% электромобилей покупаются именно по этой схеме", — рассказывает он.

По сути, лизинг – это долгосрочная аренда автомобиля с возможностью выкупа по окончании срока. Главное отличие от кредита – человек платит не за всю стоимость машины, а только за её амортизацию – за утрату ценности за время использования. Это делает ежемесячные платежи значительно ниже, чем по автокредиту, а первоначальный взнос – меньше.

"Когда мы покупаем новую машину, то уже в первые дни теряем около 10% её стоимости, а за год – до половины, в зависимости от марка и модели. В случае с лизингом человек платит только за эту амортизацию, а не за весь автомобиль. Машина остается в собственности компании, которая её предоставляет, а клиент фактически арендует автомобиль с правом выкупа. Это честно и справедливо – он оплачивает только то, что действительно использует", — поясняет эксперт.

Кроме финансовой выгоды, лизинг может стать удобным решением для тех, кто предпочитает часто менять автомобили.

"Если человек берет машину на два-три года, то потом может вернуть её и взять новую. Таким образом, можно регулярно обновлять автомобиль, не теряя в цене и не тратя время на продажу старой машины. В Европе и США это давно стало нормой – там лизинг выбирают те, кто ценит комфорт и хочет ездить на новых моделях каждые несколько лет", — добавляет он.

Почему лизинг может стать стимулом для автопрома

Запуск программ лизинга для физических лиц может стать важной поддержкой для отечественных автозаводов. В частности, новый завод KIA Qazaqstan в Костанае рассчитан на выпуск до 70 тысяч автомобилей в год, а предприятие Astana Motors в Алматы – до 150 тысяч.

"Сегодня казахстанские заводы уже способны производить до 300 тысяч автомобилей в год, при том что весь рынок новых машин – около 200 тысяч. Лизинг может как раз помочь этим заводам увеличить продажи и стимулировать спрос. Ведь чем больше будет доступных схем покупки, тем выше интерес людей к новым автомобилям", — говорит Алексей Алексеев.

По его словам, это не просто поддержка промышленности, но и шаг к созданию новых рабочих мест и укреплению локального производства.

"Лизинг – это не только выгодно для покупателей, но и выгодно для экономики. Когда человек выбирает автомобиль, произведенный в Казахстане, он фактически инвестирует в собственную страну – в ее рабочие места, налоги и развитие отрасли", — подчёркивает спикер.

Есть ли риски для покупателей

Вместе с тем, Алексей Алексеев отмечает, что внедрение лизинга требует прозрачных и продуманных условий. Важно, чтобы государство и лизинговые компании предусмотрели защиту прав потребителей.

"Главный риск это то, что сам автомобиль юридически остаётся в собственностью компании. Если она вдруг обанкротится, то человек может потерять машину. Поэтому нужны четкие юридические договоры и страховки, которые защитят арендатора. Ведь в отличие от кредита, где ты становишься владельцем, здесь ты – пользователь. И доверие к системе будет зависеть от того, насколько она прозрачна и безопасна", — объясняет автоэксперт.

Также, по его словам, остаются вопросы о возможных ограничениях: пробег, условия возврата, оценка остаточной стоимости.

"Например, компания может ограничить годовой пробег, чтобы предотвратить чрезмерный износ. Важно, кто будет оценивать автомобиль при возврате – независимые эксперты или сама компания. Ведь если оценка будет заниженной, человек потеряет часть денег. Здесь нужна система контроля и независимой оценки", — считает Алексей.

Готовы ли казахстанцы к новому формату

Впрочем, по мнению эксперта, даже если программа окажется выгодной, массового перехода на лизинг в первое время ожидать не стоит. Ментально казахстанцы по-прежнему привыкли считать автомобиль личной собственностью, а не временной арендой.

"Наш человек привык считать, если платишь – значит, машина твоя. А здесь она – остается у компании. Это психологический барьер, который придётся преодолеть. Думаю, поначалу к этому будут относиться с осторожностью. Но, со временем, если условия окажутся честными и понятными, лизинг займет свое место. Так было во многих странах – сначала недоверие, потом привыкание, а потом массовое распространение", — рассказывает автоэксперт.

Как считает Алексей Алексеев, лизинг – современный и справедливый инструмент, который может сделать автомобили доступнее и при этом оживить рынок. Главное, чтобы правила были прозрачными, а система – надёжной. По его словам, если всё будет сделано правильно, то в этом выиграют все: покупатели, которые получат возможность ездить на новых автомобилях без большой переплаты; компании, которые увеличат продажи; и государство, сможет развить автопром. Главное – внедрить его грамотно.