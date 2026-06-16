Почти каждый третий пострадавший — пенсионер: жители СКО отдали мошенникам 608 млн тенге

С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 247 фактов интернет-мошенничества. Общий ущерб, причиненный жителям региона, превысил 608 млн тенге. Как сообщили в Polisia.kz, среди потерпевших оказались 89 пенсионеров. Таким образом, практически каждый третий пострадавший от действий интернет-мошенников в регионе — человек пожилого возраста.

В связи с этим полицейские совместно с волонтерами Молодежного ресурсного центра провели профилактическую акцию в Петропавловске и районах области. Участники мероприятия адресно посетили пенсионеров, рассказали им о популярных схемах обмана и раздали памятки. По данным полиции, чаще всего злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками коммунальных служб, энергоснабжающих организаций, «Казахтелекома», почты или поликлиник. Под различными предлогами — от продления договора до получения посылки или прохождения медосмотра — они пытаются получить персональные данные и доступ к банковским счетам.

Стражи порядка напомнили, что сотрудники официальных организаций не запрашивают по телефону SMS-коды и не требуют переводить деньги на так называемые «безопасные счета». В случае подозрительного звонка рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.

За один день профилактической акции полицейские и волонтеры охватили около 1,5 тысячи жителей Петропавловска. Аналогичные мероприятия прошли и в районах области. В полиции призвали казахстанцев чаще рассказывать пожилым родственникам о современных схемах мошенничества, поскольку иногда одного такого разговора достаточно, чтобы уберечь человека от потери сбережений.