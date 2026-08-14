Почти месяц в коме: женщина скончалась после падения с лошади под Астаной
Погибшая почти месяц находилась в коме.
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В одном из конных клубов Целиноградского района Акмолинской области произошел трагический инцидент. 33-летняя женщина получила тяжелые травмы после падения с лошади и спустя почти месяц скончалась, не приходя в сознание.
Что произошло
Инцидент произошел 6 июля. Женщина упала с лошади во время прогулки верхом и получила тяжелые травмы.
После этого ее доставили в больницу. Почти месяц она находилась в коме. Родственники подтвердили, что 13 августа женщина скончалась.
По словам близких и друзей, Жазира имела опыт верховой езды и ранее неоднократно ездила на лошадях.
Что говорит полиция
В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что уголовное дело по факту происшествия было возбуждено еще 6 июля.
«По данному факту 6 июля было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инцидент произошел в одном из конных клубов, расположенных на территории Целиноградского района. В связи со смертью пострадавшей женщины 13 августа от полученных травм уголовное дело будет переквалифицировано. В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в полиции.
Расследование продолжается. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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