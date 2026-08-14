В одном из конных клубов Целиноградского района Акмолинской области произошел трагический инцидент. 33-летняя женщина получила тяжелые травмы после падения с лошади и спустя почти месяц скончалась, не приходя в сознание.

Что произошло

Инцидент произошел 6 июля. Женщина упала с лошади во время прогулки верхом и получила тяжелые травмы.

После этого ее доставили в больницу. Почти месяц она находилась в коме. Родственники подтвердили, что 13 августа женщина скончалась.

По словам близких и друзей, Жазира имела опыт верховой езды и ранее неоднократно ездила на лошадях.

Что говорит полиция

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что уголовное дело по факту происшествия было возбуждено еще 6 июля.

«По данному факту 6 июля было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инцидент произошел в одном из конных клубов, расположенных на территории Целиноградского района. В связи со смертью пострадавшей женщины 13 августа от полученных травм уголовное дело будет переквалифицировано. В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в полиции.

Расследование продолжается. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.