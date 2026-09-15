Почти миллион казахстанцев стоят в очереди на жилье

В Казахстане в очереди на жилье состоят более 988 тысяч граждан, из них около 459 тысяч относятся к социально уязвимым слоям населения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпрома Бакытжан Жунисбеков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, государственная поддержка включает предоставление арендного жилья, льготное ипотечное кредитование и другие механизмы.

«Всего по стране в очереди на жилье состоят более 988 тысяч граждан, из которых около 459 тысяч относятся к категории социально уязвимых слоев населения. По итогам восьми месяцев текущего года гражданам передано 12 653 арендные квартиры», – сообщил Жунисбеков.

В 2026 году за счет господдержки планируется обеспечить 29,6 тысяч квартир. В частности, предусмотрены строительство и выкуп 12,6 тысяч квартир кредитного жилья на 155,5 млрд теңге и 13,5 тысяч арендных квартир на 269 млрд теңге за счет облигационных займов акиматам.

Еще 3,5 тыс. арендных квартир планируется приобрести за счет трансфертов общего характера. На эти цели предусмотрено 71,9 млрд теңге.

Кто может получить ипотеку под 2%

Для граждан, нуждающихся в жилье, действуют льготные ипотечные займы по ставкам 2% и 5%.

В текущем году планируется выдать 12,6 тысяч таких займов на общую сумму 175,1 млрд теңге.

Ипотека под 2% доступна восьми категориям граждан при условии, что доход на каждого члена семьи не превышает пяти прожиточных минимумов – 254 255 теңге.

В их числе ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми с инвалидностью, отдельные категории ветеранов и вдовы.

За восемь месяцев жилье по этой программе получили 3 954 гражданина.

Для остальных категорий доступна ипотека под 5% без ограничения по уровню дохода. С начала года ею воспользовались 2 252 человека.

По «Наурыз» выдали займов на 350 млрд теңге

Продолжается и реализация ипотечной программы «Наурыз». Для социально уязвимых граждан ставка составляет 7%, для остальных участников – 9%.

Ежегодно в рамках программы предусмотрена выдача 12 тысяч займов.

«За восемь месяцев текущего года по программе «Наурыз» выдано 11,9 тысяч займов на общую сумму 350 млрд теңге», – сообщил глава комитета.

Также продолжается приватизация жилья из государственного жилищного фонда. Такое право гражданам предоставили с декабря 2024 года, и с того времени им воспользовались более 20 тысяч человек.

Только за восемь месяцев 2026 года государственное жилье приватизировали 6 824 семьи, из них 3 649 – на безвозмездной основе.

Всего в 2026 году в Казахстане планируется ввести 20,4 млн квадратных метров жилья, или около 188 тысяч квартир. За первые восемь месяцев уже введено 11,3 млн квадратных метров – 105,9 тысяч квартир, что составляет 55,3% годового плана.