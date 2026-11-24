В Великобритании почти миллион молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет не работают и не получают образование. По данным Национальной статистической службы страны, во втором квартале 2026 года таких насчитывалось 981 тысяча человек, или 13% всей молодежи этой возрастной группы.

В начале года таких молодых людей и вовсе было больше миллиона, впервые с 2013 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку, увеличилось на 30 тысяч. При этом относительно первого квартала 2026 года показатель сократился на столько же.

Среди молодых мужчин доля не занятых учебой и работой составила 13,7%, а среди женщин 12,3%. В абсолютных цифрах это 530 тысяч мужчин и 451 тысяча женщин.

Не все из них официально считаются безработными. Из 981 тысячи молодых британцев 393 тысячи относились к безработным, то есть искали работу и были готовы приступить к ней. Еще 588 тысяч считались экономически неактивными. В эту категорию входят люди, которые не ищут работу или не могут приступить к ней в ближайшее время.

Отдельно статистики оценили положение молодежи от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе вне учебы и занятости находились 894 тысячи человек, или 15,2%.

В британском статистическом ведомстве предупредили, что данные получены на основе обследования рабочей силы и являются оценочными. Краткосрочные колебания могут быть связаны с особенностями выборки, поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться на более продолжительные тенденции.

Живущий в Лондоне блогер Константин Пинаев считает, что во многом проблему создало само государство.

«Сесть на пособия сейчас в 100 раз проще, чем найти работу. А слезть с этих пособий стимулов вообще нет. Понятно, что кто-то объективно не может работать или учиться, но это у нас рекордные цифры», – говорит он.

По его словам, молодым людям мешают найти работу и другие причины.

«Нанимать людей в Британии реально объективно дорого. Искусственный интеллект у нас съел кучу начальных позиций», – отмечает Пинаев.

Проблема стала настолько серьезной, что за нее взялись на уровне правительства. 17 ноября власти Великобритании опубликовали доклад о реформе системы социальной помощи. В нем предлагают за десять лет снизить долю молодежи, которая не учится и не работает, с нынешних 13% до 6,8%, а затем до 5%.