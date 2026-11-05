Почти на месяц: в Астане перекроют перекресток Хусейн бен Талал и Аль-Фараби

Одно из оживленных пересечений Астаны почти на весь ноябрь уйдет под ремонт. Водителям и пешеходам советуют уже сейчас продумать, как его объехать.

С 5 по 30 ноября движение на пересечении улицы Хусейн бен Талал и проспекта Аль-Фараби закроют полностью, сообщили в акимате Астаны.

Причина в стройке. В столице продолжают строить проспект Тауелсиздик (Аль-Фараби) на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал.

На перекрестке выполнят работы по проекту, в том числе уложат дорожную одежду, то есть многослойную конструкцию проезжей части под асфальтом.

На время ремонта здесь поставят временные дорожные знаки и указатели, чтобы участникам движения было проще ориентироваться.

В акимате просят горожан заранее планировать маршруты и учитывать, что организация движения в этом районе может меняться.