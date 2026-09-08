Почти половина фермеров в мире ежегодно травится пестицидами

Почти половина фермеров и сельхозработников в мире ежегодно получает острое отравление пестицидами. Речь идет о 402–433 млн случаев и примерно 11 тысячах смертей в год, передает BAQ.KZ со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Public Health.

Всего в сельском хозяйстве заняты около 934 млн человек. По оценке авторов, воздействию пестицидов ежегодно подвергаются примерно 46 % из них.

Исследование охватило 139 стран, 214 научных публикаций за 2006–2023 годы и базу данных ВОЗ по смертности.

У работы есть предыстория

В 2020 году те же авторы опубликовали исследование с оценкой в 385 млн случаев. Через четыре года журнал отозвал публикацию.

Поводом стали претензии анонимного читателя и письмо в редакцию от CropLife, лоббистской организации пестицидной индустрии. Претензии касались методики подсчета, в частности того, что часть опросов могла фиксировать отравления за всю жизнь, а не за год.

Авторы против отзыва протестовали и заявили, что даже если критика верна, на итоговую оценку она влияет ничтожно. Новая работа стала их ответом. Период расширили, данные обновили, и цифра получилась не меньше прежней, а больше.

Написали исследование сотрудники сети Pesticide Action Network, которая выступает против применения опасных пестицидов. Это Вольфганг Бёдекер и Петер Клаузинг из немецкого отделения, Мериэл Уоттс из азиатско-тихоокеанского и Эмили Маркес из североамериканского.

Где хуже всего

Больше всего случаев приходится на Южную Азию, за ней идут Юго-Восточная Азия и Восточная Африка.

Основной вклад дает Индия, 169 млн случаев в год при уровне отравлений 73,6 % и сельском населении в 230 млн человек. Самый высокий национальный показатель у Буркина-Фасо, там отравление ежегодно получают почти 84 % фермеров.

Средний уровень по всем изученным странам составляет 42,3 %.

Европа остается единственным крупным регионом, где потребление пестицидов с 1990 года снижается. Авторы связывают это с жестким регулированием.

Смертельных случаев там немного, от двух в Западной Европе до 60 в Восточной. При этом несмертельных отравлений остается много. Хуже всего показатели в Южной Европе, где отравления получают 32 % работников, а число случаев превышает 1,5 млн в год. В Западной и Восточной Европе уровень около 6 %.

Данным доверять сложно

Сами авторы предупреждают, что картина неполная.

По Восточной Европе есть данные только по Венгрии, поэтому реальный масштаб там может быть выше. Центральная Азия в оценке по несмертельным отравлениям не представлена вообще, данных по региону не нашлось.

США показывают 0,04 %, и это авторы объясняют недоучетом. По общему населению страны фиксируется около 67 тысяч случаев в год, а по сельхозработникам всего 1 125.

«Недоучет случаев по-прежнему повсеместен, чему способствует ограниченный доступ к медицинской помощи, а также нехватка клинической подготовки и систем для распознавания и регистрации отравлений пестицидами», - сказала Шейла Уиллис из PAN в Великобритании.

Пестицидов становится больше

Международные усилия по снижению вреда идут два десятилетия, но потребление растет. С 1990 года оно удвоилось и в 2023 году достигло 3,8 млн тонн.

В Америке рост составил 210 %, в Африке 185 %, а в Европе потребление сократилось на 5 %.

Для сравнения, оценка ВОЗ 1990 года, на которую до сих пор ссылаются многие работы, составляла около 1 млн отравлений и 20 тысяч смертей в год.

«Мы больше не можем мириться с тем, что люди, работающие в полях и выращивающие для нас пищу, подвергаются воздействию опасных пестицидов и заболевают», - заявила Сьюзан Хаффманс из PAN Germany.

Авторы призывают создавать системы мониторинга, лучше обучать тех, кто работает с этими веществами, и выполнить цель ООН по поэтапному отказу от особо опасных пестицидов к 2035 году.