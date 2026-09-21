Почти половина проверенных автобусов Алматы не прошла проверку на выбросы

С начала 2026 года в автобусных парках Алматы провели более 3 тыс. замеров выхлопных газов. Почти у половины проверенных автобусов выявили несоответствие экологическим требованиям, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТОО «Eco Almaty».

Всего специалисты проверили 3 108 автобусов. Нарушения обнаружили у 1 420 транспортных средств. Это около 45,7% от общего числа проверенных автобусов.

По выявленным нарушениям Департамент экологии Алматы принимает соответствующие меры.

Проверки проводятся в рамках Правил охраны атмосферного воздуха Алматы. Они предусматривают меры по сокращению выбросов от автомобильного транспорта и других источников загрязнения воздуха.

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