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Почти половина проверенных автобусов Алматы не прошла проверку на выбросы

21 Сентября 2026, 17:15
АВТОР
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BAQ.KZ 21 Сентября 2026, 17:15
21 Сентября 2026, 17:15
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Фото: BAQ.KZ

С начала 2026 года в автобусных парках Алматы провели более 3 тыс. замеров выхлопных газов. Почти у половины проверенных автобусов выявили несоответствие экологическим требованиям, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТОО «Eco Almaty».

Всего специалисты проверили 3 108 автобусов. Нарушения обнаружили у 1 420 транспортных средств. Это около 45,7% от общего числа проверенных автобусов.

Акимат города Алматы

По выявленным нарушениям Департамент экологии Алматы принимает соответствующие меры.

Проверки проводятся в рамках Правил охраны атмосферного воздуха Алматы. Они предусматривают меры по сокращению выбросов от автомобильного транспорта и других источников загрязнения воздуха.

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