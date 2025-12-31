Полицейские СКО в ходе оперативно-профилактического мероприятия изъяли из незаконного оборота пять тысяч семьсот восемьдесят девять единиц пиротехники, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Проверки рынков и стихийных мест реализации фейерверков стражи правопорядка в составе четырнадцати совместных групп с сотрудниками службы ЧС проводят с двадцатого декабря по третье января. Это уже второй этап таких рейдов.

"С пятого декабря, с начала первого этапа оперативно-профилактического мероприятия, полицейскими выявлен тридцать один факт незаконной торговли пиротехническими изделиями, в том числе пятнадцать в городе Петропавловске. Из незаконного оборота изъято пять тысяч семьсот восемьдесят девять единиц пиротехники", - говорится в сообщении.

Накануне празднования нового года сотрудники полиции напоминают, что пиротехнические изделия, реализуемые незаконно, могут представлять опасность, поскольку их качество не гарантировано, а условия хранения могли быть нарушены. Использование такой продукции несет риски для жизни и здоровья граждан. Кроме того, сотрудники полиции настоятельно призывают жителей Северо-Казахстанской области не допускать передачи пиротехнических изделий детям. При использовании пиротехники необходимо строго соблюдать требования инструкции и правила техники безопасности.