Почти треть медработников в Европе сталкивается с канцерогенными рисками

Работа в медицине и социальной сфере в Европе может быть куда опаснее, чем принято считать.

Новое исследование показывает, что почти треть сотрудников здравоохранения и соцобслуживания регулярно сталкиваются с факторами, которые могут повышать риск развития рака.

Речь идёт не только о лабораториях и специализированных отделениях. По данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA), потенциальные канцерогенные воздействия могут сопровождать медработников в самых обычных условиях – от использования рентген-оборудования до работы в анатомических лабораториях и ухода за пациентами.

В масштабном телефонном опросе, проведённом в 2022-2023 годах, приняли участие более 24 тысяч человек из Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии и Испании. Результаты оказались тревожными: 47,3 процента всех опрошенных работников разных отраслей сообщили о контакте хотя бы с одним фактором онкологического риска за последнюю рабочую неделю.

Среди сотрудников здравоохранения и социальной сферы ситуация выглядит ещё показательнее:

29,5 процента заявили о воздействии одного или нескольких канцерогенных факторов,

а 7,8 процента — сразу двух и более.

Эксперты отмечают, что при всей значимости проблемы она долгое время оставалась в тени других профессиональных рисков. Как подчёркивает старший автор исследования из Барселонского института глобального здоровья Мишель Тернер, именно эта "невидимость" и мешала разработке системных мер защиты.

При этом сектор здравоохранения и социального обслуживания – один из крупнейших в Европе: в нём занято более 21,6 миллиона человек, или около 11 процентов всей рабочей силы.

Исследователи считают, что результаты должны стать сигналом для пересмотра стандартов безопасности и внедрения более точечных мер профилактики, учитывающих реальные условия работы медиков и социальных работников.