За три месяца текущего года ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории: 10 по производству синтетических наркотиков и 24 - фито, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

К примеру, сразу две нарколаборатории были организованы гражданами ближнего зарубежья в городе Талдыкоргане. Изъяты оборудование, реагенты и готовая наркотическая продукция.

Действия злоумышленников координировались через DarkNet. В целом из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, включая 840 килограммов синтетики. Это свыше трех миллионов разовых доз. Ущерб наркобизнесу составил более 29 миллиардов тенге. Для изготовления синтетических наркотиков не допущено 11 тонн прекурсоров.