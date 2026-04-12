Почти три тонны наркотиков не допущено в оборот с начала года

Министерство внутренних дел усиливает борьбу с наркопреступностью.

Сегодня 2026, 13:31
За три месяца текущего года ликвидировано 34 подпольные нарколаборатории: 10 по производству синтетических наркотиков и 24 - фито, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

К примеру, сразу две нарколаборатории были организованы гражданами ближнего зарубежья в городе Талдыкоргане. Изъяты оборудование, реагенты и готовая наркотическая продукция.

Действия злоумышленников координировались через DarkNet. В целом из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, включая 840 килограммов синтетики. Это свыше трех миллионов разовых доз. Ущерб наркобизнесу составил более 29 миллиардов тенге. Для изготовления синтетических наркотиков не допущено 11 тонн прекурсоров.

Заблокировано около шести тысяч казахстанских, а также 108 тысяч иностранных карт-счетов, по которым ограничены все виды транзакций. Заморожены денежные средства на сумму 93 миллиона тенге. Работа в данном направлении продолжается, - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

