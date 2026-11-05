Почти тысяча куланов: в Барсакельмесе пересчитали диких животных

В заповеднике «Барсакельмес» в Кызылординской области стало больше куланов, джейранов и зайцев. Но одна из самых загадочных обитательниц заповедника в этот раз попалась на глаза учетчикам реже.

Ежегодный учет показал, что туркменских куланов теперь 980 против 942 годом ранее. Джейранов насчитали 380 вместо 364, зайцев 800 вместо 762.

Подросли и показатели по волкам, кабанам, лисицам и шакалам.

Барханных кошек насчитали 7, хотя в 2025 году их было 10. Специалисты не спешат говорить о сокращении популяции.

Барханная кошка ведет скрытную жизнь, и ее примерную численность определяют по следам и визуальным наблюдениям. Поэтому цифры по этому виду не обязательно отражают реальную картину.

Учет животных в заповеднике проводят несколько раз в год. Основой годовой отчетности служит осенний учет, он показывает, как чувствует себя животный мир после сезона размножения.