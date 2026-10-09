Почти в 2 тысячах тонн российского зерна и льна нашли карантинный сорняк
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Фитосанитарные инспекторы нашли опасные карантинные объекты в нескольких партиях импортной продукции. Больше всего вопросов возникло к зерну и льну из России, где лаборатории подтвердили горчак ползучий. В кыргызском салате оказался западный цветочный трипс, а китайские яблоки развернули на границе из-за запрета на ввоз, сообщает Минсельхоз.
Сорняк в пшенице, ячмене и льне
Горчак ползучий нашли сразу в пяти регионах. В Алматинской области он был в 840 тоннах мягкой пшеницы из России. В Акмолинской области лаборатория подтвердила его в двух партиях российской пшеницы весом 490 и 478,8 тонны, вместе с ним там оказалась повилика полевая и европейская.
На посту «Алимбет» в Актюбинской области сорняк выявили в 114,9 тонны льна из Оренбургской области, который везли на четырёх машинах. На посту «Шаган» в Западно-Казахстанской области его нашли в 70 тоннах продовольственного ячменя из России.
Всего это почти 2 тысячи тонн.
Горчак ползучий считается одним из самых живучих сорняков. Его корни уходят на несколько метров в глубину, поле от него почти невозможно очистить, а для лошадей он ядовит. Повилика это растение-паразит без листьев и корней, она обвивает культуру и вытягивает из неё соки.
Трипс в салате
В Алматинской области в партии салата айсберг весом 8 690 кг из Кыргызстана нашли западного цветочного трипса. Это крошечное насекомое длиной около миллиметра, которое повреждает овощи и цветы в теплицах и переносит вирусы растений.
Яблоки под запретом
На посту «Бахты» в области Абай не пропустили 1 127 кг яблок из Китая. Заражения там не было. Сейчас в Казахстане действует временный запрет на ввоз яблок из третьих стран.
Что стало с партиями
Ячмень и яблоки вернули в страны, откуда их везли. По акмолинской пшенице предпринимателям выдали предписания очистить зерно механически и уничтожить отходы. На импортёров завели административные дела, материалы по актюбинскому льну передали в суд.
В Минсельхозе сообщили, что контроль за ввозом подкарантинной продукции продолжается.
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