Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану на 4 февраля. По данным синоптиков, ожидается туман, снег, метель, гололед. На западе страны ожидается резкое похолодание, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области туман на севере, востоке. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области снег, метель днем на западе. Туман ночью и утром на западе. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области осадки, преимущественно снег, низовая метель, гололед утром и днем на западе, севере, юге. Туман на севере, востоке. В Костанае осадки, низовая метель днем.

В Павлодарской области туман на севере, востоке.

В Карагандинской области туман на западе, севере, востоке. В Караганде туман ночью и утром.

В области Улытау туман на севере, юге, в центре. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане туман.

В Восточно-Казахстанской области снег, метель. Туман на севере, юге. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В области Абай снег, метель ночью. Снег, метель днем на севере, востоке, юге. Туман на севере, юге. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области сильный снег ночью на севере, в центре. Сильные осадки днем. Гололед. Туман на юге, востоке, в центре. В Актобе гололед.

В Атырауской области резкое понижение температуры воздуха днем до 5-10 мороза. Небольшой снег, низовая метель на севере, востоке. Туман, гололед на западе, севере, юге. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Атырау туман, гололед ночью и утром. Ветер порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области резкое понижение температуры воздуха днем до 15-20 мороза. Снег, низовая метель ночью на севере, днем на востоке. Туман, гололед на севере, востоке, юге. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с. В Уральске снег, низовая метель ночью. Туман, гололед.

В Мангистауской области резкое понижение температуры воздуха днем до 0-5, на северо-востоке до 8 мороза. Осадки, низовая метель, гололед ночью и днем. Туман на севере, в центре. Ветер северный порывы 15-20 м/с. В Актау осадки, гололед. Низовая метель днем. Ветер порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области сильные осадки ночью в горных районах. Туман, гололедица на севере, юге, в горных районах. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Алматы туман, гололедица ночью и утром. В Конаеве туман, гололедица ночью и утром. Ветер порывы 18 м/с.

В области Жетысу сильные осадки ночью в горных районах. Туман на севере, в центре, горных районах. Гололедица на дорогах. Ветер западный порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане временами туман.

В Жамбылской области гололед ночью на востоке, в горных районах. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

В Кызылординской области туман. Гололед на западе. В Кызылорде временами туман.

В Туркестанской области туман на западе, севере, юге, в горных районах. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.