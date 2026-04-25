Почти весь Казахстан окажется под влиянием непогоды

25 апреля в Казахстане ожидается неустойчивая и местами опасная погода в ряде регионов страны, передает BAQ.kz.

Ожидаются сильный ветер, осадки, грозы, пыльные бури, а также резкое понижение температуры.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидаются дождь, гроза, шквал и пыльная буря, в Кызылорде днем — пыльная буря при ветре до 15–20 м/с, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и днем пройдут дожди и грозы, утром возможен туман, ветер до 15–20 м/с. В Атырауской области на западе, севере и востоке ожидаются дожди и грозы, ночью и утром на востоке — туман при ветре до 20 м/с.

В Мангистауской области прогнозируются дожди, грозы, местами град и шквалы, ночью и утром туман, ветер до 20 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди, днем грозы, град и шквалы, ночью и утром туман при ветре до 15–20 м/с.

В Костанайской области ожидаются дожди, грозы, местами сильные осадки, днем град и шквалы при ветре до 23 м/с. В Северо-Казахстанской области днем прогнозируются дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 23–28 м/с, ночью и утром туман.

В Акмолинской области на западе, севере и юге ожидаются дожди и грозы, ветер до 15–20 м/с, местами до 23 м/с. В Карагандинской области ночью и утром туман, днем ветер до 15–20 м/с, местами до 23 м/с.

В области Улытау ожидаются дожди, грозы и шквалы при ветре до 20 м/с. В Восточно-Казахстанской области на юге — дожди и грозы, ночью и утром туман, ветер до 20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидаются дожди, грозы, туман, ветер до 20 м/с, также сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодарской области — усиление ветра до 15–20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дожди и грозы, туман, ветер до 15–20 м/с. В Туркестанской области в горных районах — дожди и грозы при ветре до 15–20 м/с.

В Астане ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

Также в Алматинской области и городе Алматы ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквалы, в горных районах — сильные осадки, туман и порывы ветра до 15–25 м/с. В горах сохраняется лавинная опасность.

В области Жетысу ожидаются дожди, грозы, местами сильные осадки в горах, туман и ветер до 15–20 м/с, сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области также ожидается усиление ветра с переходом направления и порывами до 23–28 м/с на следующий период, что указывает на ухудшение погодных условий в целом по региону.

Конец апреля в республике будет характеризоваться резкой сменой погоды.