Штормовое предупреждение объявили в столице и 15 регионах Казахстана. По данным синоптиков, 25 февраля ожидаются морозы, снег, метель, гололед, туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане сохраняются морозы, ночью до минус 34-36 градусов, днем минус 13-15.

В Акмолинской области ночью до минус 31-36 мороза, днем минус 15-17.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере небольшой снег, низовая метель, на западе, юге туман, днем без осадков.

В Костанайской области ночью и днем на западе, востоке, юге туман.

В Карагандинской области ночью и днем на западе, севере, юге туман. Ветер северо-восточный днем на западе, юге порывы 15-20 м/с.

В области Улытау днем на юге гололедица. Ветер северо-восточный, восточный ночью и утром на западе, севере, юге 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге туман, днем на севере, востоке без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью и утром на севере, востоке, юге 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области сильный мороз 40 градусов. В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями в Усть-Каменогорске и Риддере объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В Абайской области ночью и утром туман, днем без осадков. Ветер северо-восточный на юге, в центре области 15-20 м/с. Ночью до 32-37, на юге области 25 мороза. В связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями в Семее объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В Алматинской области ночью и днем на западе, юге, в горных районах временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве ночью и днем временами туман, гололед.

В области Жетысу ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью на юго-западе, востоке, в горных районах гололед, временами туман, днем на юго-западе, востоке, в горных районах гололед. Ветер северо-восточный ночью и утром на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром временами туман, гололед.

В Туркестанской области осадки (преимущественно дождь). Днем на юге гроза. На севере, западе, в горных районах туман. В Шымкенте ночью и в конце дня дождь, временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью осадки (преимущественно дождь), во второй половине дня дождь, временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на юге гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель, в центре и на востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный ночью и утром 15-20 м/с, днем в центре и на востоке порывы 25 м/с. В Кызылорде днем осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Актюбинской области ночью и днем в Мугалжарском районе низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и днем на юге, востоке, в центре гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью и днем на западе, севере, юге туман. В Уральске ночью и утром туман.