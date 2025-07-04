Сегодня, 20:11

Сегодня, 20:11

В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Жетысу.

Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Улытау.

Сильный дождь, гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской и Акмолинской областях.

Гроза, шквал, пыльная буря и ветер – в Алматинской области.

В Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Пыльная буря и ветер – в Туркестанской области, в Шымкенте – ветер.

В СКО – сильный дождь, град, гроза, туман и ветер.

В ВКО и области Абай прогнозируются сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистау и Атырауской области.

Гроза, туман и ветер – в Костанайской области.

В Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер.

Ветер и жара – в Жамбылской области.