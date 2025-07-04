Почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение в субботу
Синоптики сообщили об изменениях в погодных условиях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Жетысу.
Пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Улытау.
Сильный дождь, гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской и Акмолинской областях.
Гроза, шквал, пыльная буря и ветер – в Алматинской области.
В Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Пыльная буря и ветер – в Туркестанской области, в Шымкенте – ветер.
В СКО – сильный дождь, град, гроза, туман и ветер.
В ВКО и области Абай прогнозируются сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистау и Атырауской области.
Гроза, туман и ветер – в Костанайской области.
В Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза и ветер.
Ветер и жара – в Жамбылской области.
Самое читаемое
- 15-летняя девочка покончила с собой после изнасилования в Актюбинской области
- Казахстанские боксеры пробились в полуфинал Кубка мира
- Никакой налички: в Казахстане хотят ужесточить правила покупки жилья в новостройках
- Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка
- "СК-Фармация" под капельницей: кто довёл национального оператора до краха