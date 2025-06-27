Почти во всем Казахстане разбушуется погода
Синоптики сообщили о резком изменении погоды на территории республики.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе. В Шымкенте – ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО и области Абай.
Гроза, туман и чрезвычайная пожарная опасность – в Карагандинской области.
Гроза, град, шквал и ветер – в Улытау.
Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Жетысу, Акмолинской и Жамбылской областях.
В Актюбинской области – сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской и Туркестанской областях.
В СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в СКО.
Жителей Алматинской области предупредили о грозе и чрезвычайной опасности.
В Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
В ВКО – сильный дождь, гроза, град, шквал и ветер.
Гроза, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.
В Павлодарской области – гроза и ветер.
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