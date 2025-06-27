Сегодня, 22:00

Сегодня, 22:00

В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе. В Шымкенте – ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО и области Абай.

Гроза, туман и чрезвычайная пожарная опасность – в Карагандинской области.

Гроза, град, шквал и ветер – в Улытау.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Жетысу, Акмолинской и Жамбылской областях.

В Актюбинской области – сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской и Туркестанской областях.

В СКО – сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в СКО.

Жителей Алматинской области предупредили о грозе и чрезвычайной опасности.

В Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

В ВКО – сильный дождь, гроза, град, шквал и ветер.

Гроза, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.

В Павлодарской области – гроза и ветер.