В Мажилисе проходит правительственный час на тему "Новые подходы по определению трансфертов общего характера". Тема не из разряда громких, но крайне важная: речь идёт о перераспределении огромных сумм из республиканского бюджета в региональные, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая перед депутатами, заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева заявила, что несмотря на рост доходов местных бюджетов за последние шесть лет в три раза, объём трансфертов из центра регионам продолжает только увеличиваться. Цифры показательные: в 2014 году объём субвенций составлял 978 млрд тенге, а в 2024-м превысил 5,3 трлн. Это в пять раз больше.

"По сути, почти все регионы можно назвать "дотационными". Только Атырау, Астана и Алматы признаны донорскими регионами. Остальные 17 областей продолжают жить за счёт республиканского бюджета", – подчеркнула Еспаева.

По её словам, в 2024 году от трёх доноров в республиканскую казну поступило 470 млрд тенге, тогда как объём субвенций, выделенных регионам, превысил 5,3 трлн. Разрыв – более чем в 11 раз.

Ещё одна проблема – неравномерность развития. В ряде регионов уровень инфраструктуры и предоставляемых услуг остаётся значительно ниже среднего, несмотря на миллиарды трансфертов. Это, как отметила депутат, наглядно видно и по показателю ВРП на душу населения: разрыв между регионами достигает 10 раз.

Не обошлось и без претензий к самим акиматам: при расчёте трансфертов во внимание берутся их собственные прогнозы по доходам, и здесь, как заявила Еспаева, "наблюдается явное занижение". В отдельных случаях – до 40%.

"Это что ошибка в планировании или сознательная попытка получить больше денег от центра?", – задала риторический вопрос депутат.

Сейчас правительство разрабатывает новую методику распределения трансфертов общего характера. В Мажилисе надеются, что эти изменения помогут выровнять бюджетные отношения между регионами. А до тех пор важно услышать проблематику на местах. Для этого на заседание были приглашены представители Кызылординской и Улытаусской областей – регионов, чьи трудности характерны для многих других.