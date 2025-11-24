В Шымкенте состоялось официальное открытие Почётного консульства Франции, передает BAQ.KZ. со ссыцлкой на пресс-службу акимата города.

Эта инициатива реализуется в рамках "Дорожной карты сотрудничества 2025-2028" между администрацией города и Посольством Франции в Казахстане, направленной на совместную реализацию проектов.

"Открытие консульства призвано укрепить дипломатические, экономические, культурные и научные связи между Францией и Шымкентом, а также способствовать привлечению инвестиций, реализации совместных инициатив и расширению международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Почётное консульство будет оказывать поддержку в сфере торгово-экономических связей, защищать права и интересы граждан Франции, проживающих в Казахстане, помогать с оформлением документов (паспортов, виз и других), продвигать французские товары и услуги на местном рынке, а также развивать экономическое, научное и культурное сотрудничество.

Открытие консульства подчёркивает готовность региона к международному партнёрству и способствует укреплению глобального имиджа Шымкента.