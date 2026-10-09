Под Алматы убили основателя приюта для собак: без хозяина остались около 90 псов

В Алматинской области убит Владимир Тепляков, основатель приюта для собак «Dog House – Твардовский дом». Полиция возбудила уголовное дело и ищет причастных. В приюте остались около 90 собак, зоозащитники ищут им новых хозяев.

В ответ на запрос BAQ.KZ о гибели Теплякова в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 7 октября возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

«Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается», говорится в ответе ведомства.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области.

Что известно о гибели

Когда новость о смерти Теплякова разошлась по соцсетям, там написали, что его застрелили. Полиция в официальном ответе характер ранений не уточнила. Другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью 201 УПК о тайне следствия.

Он приходил к ним каждый день

По словам зоозащитников, Тепляков бывал в приюте ежедневно. Сам кормил собак, убирал за ними и следил за их здоровьем. Для тех, кто помогает бездомным животным, его смерть стала тяжелым ударом.

После его гибели в «Твардовском доме» остались около 90 собак. Зоозащитники в соцсетях пытаются найти каждой из них новый дом.

Полиция продолжает искать причастных к убийству. Расследование идет.