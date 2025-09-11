Под Алматы взорвался неизвестный предмет: погибли три человека
Страшный инцидент произошел в Илийском районе.
В одном из пунктов приёма металла в Илийском районе Алматинской области произошёл взрыв неизвестного предмета, в результате которого погибли три человека, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Полиция уточняет, что инцидент случился во время приёмки металлолома — неустановленный предмет сдетонировал.
"В результате хлопка неустановленного предмета погибли три человека. Их тела были обнаружены без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы – полиция, пожарные и бригада скорой медицинской помощи", — говорится в официальном заявлении ведомства.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведётся досудебное расследование. Следователи работают над установлением причин взрыва, а также всех обстоятельств происшествия.
