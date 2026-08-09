Под Алматы заработала новая система раннего предупреждения о селях

В высокогорьях Алматинской области усиливают систему наблюдения за селевой опасностью. МЧС запустило новые автоматические станции мониторинга и начало устанавливать автономные модули для сезонных наблюдателей. Один из таких модулей открыл министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на наблюдательном посту у моренного озера в бассейне реки Талгар.

В таких домах сотрудники «Казселезащиты» смогут круглосуточно жить и следить за состоянием прорывоопасных озер. Модули рассчитаны на работу в высокогорье и оборудованы солнечными панелями, аккумуляторами и спутниковой связью Starlink. Это позволит передавать данные диспетчерам практически в реальном времени. До середины августа в горах Алматы и Алматинской области планируют установить еще 11 таких модулей.

Кроме того, в бассейне реки Талгар уже заработали четыре автоматические станции. Они круглосуточно отслеживают уровень воды, состояние русел и потенциально опасных моренных озер. Полученные данные специалисты используют, чтобы быстрее заметить угрозу и принять меры. Система создается в рамках международного проекта GLOFCA, направленного на снижение рисков прорыва ледниковых озер в Центральной Азии.

Проект поддерживает ЮНЕСКО и финансирует Адаптационный фонд. Также на моренном озере №19 в бассейне Талгара продолжаются превентивные работы. Там уже запустили сифонные системы, которые должны снизить риск селевых процессов. В МЧС рассчитывают, что новая система позволит раньше выявлять угрозы и быстрее реагировать на изменения в высокогорных районах.