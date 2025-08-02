Под Астаной полицейские и спасатели нашли 33-летнюю женщину, которая на сутки пропала после ссоры с попутчиком, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Выяснилось, что она застряла по пояс в болоте. Благодаря оперативным действиям правоохранителей её удалось спасти.

С заявлением о пропаже сестры в полицию обратилась жительница Астаны. По её словам, женщина уехала за город с приятелем, но после этого не выходила на связь почти сутки.

Ориентировка на розыск пропавшей была немедленно передана всем подразделениям полиции. В ходе установления обстоятельств стало известно, что во время отдыха на природе между женщиной и ее спутником произошел конфликт, после чего она покинула компанию и ушла пешком. Примерно после 23:00 ее телефон оказался отключен, — сообщили в полиции.

В поисках участвовали столичные полицейские и спасатели ДЧС Акмолинской области. Пропавшую обнаружили спустя сутки — она застряла в болотистой местности и не могла самостоятельно выбраться. Полицейские вызвали скорую и вытащили женщину из трясины. По предварительной информации, её жизни ничего не угрожает.