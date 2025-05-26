В Астане стартовала посадка деревьев под эстакадами скоростного трамвая LRT. Об этом сообщил Центр урбанистики столичного акимата, передаёт BAQ.KZ.

"Началась посадка крупномерных вязов под эстакадами LRT. Зелёные насаждения преображают пространство, создавая комфортную и уютную среду", — говорится в сообщении ведомства.

Посадка деревьев под LRT — часть масштабной программы озеленения столицы. Как отмечает акимат, ежегодно в Астане высаживается более миллиона зелёных насаждений, в том числе около 95 тысяч крупномерных деревьев, а также многолетние кустарники и цветы.

По словам специалистов, подобные меры не только улучшают внешний вид городских территорий, но и способствуют улучшению экологической ситуации, защите от пыли и жары, а также формированию комфортной городской среды.

"С каждым годом Астана становится зеленее, устойчивее и красивее", — подчеркнули в Центре урбанистики.