Под Индийским океаном обнаружили крупнейшее кладбище китов в истории

Ученые обнаружили в Индийском океане крупнейшее из известных кладбищ китов. Оно расположено в зоне разлома Диамантина на глубине около 7000 метров и простирается почти на 1200 километров. Исследователи нашли огромное количество костей и скелетов китов, причем некоторые останки оказались старше 5,3 миллиона лет.

Также на морском дне были обнаружены скелеты давно вымерших морских животных. В ходе 32 погружений ученые собрали образцы окаменелостей и изучили уникальную экосистему. По данным журнала Nature, в этом районе могут обитать ранее неизвестные науке виды организмов.

Специалисты предполагают, что на дне океана могут находиться останки более 10 миллионов китов. По их мнению, столь масштабное скопление связано с тем, что этот район на протяжении миллионов лет оставался богатым источником пищи для морских гигантов.