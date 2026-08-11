Под линию LRT в Алматы придётся перекладывать 375 коммуникаций

Строительство первой линии LRT в Алматы упирается в подземную часть города, передает BAQ.KZ.

Проектом предусмотрено переустройство 375 инженерных коммуникаций. Это тепловые сети, связь, водоснабжение и канализация, ливнёвка, газ и электроснабжение. Основные работы сейчас идут на улицах Бауыржана Момышулы и Толе би.

На Момышулы предстоит перенести 39 коммуникаций, включая участок будущего депо, завершено пока четыре. На Толе би объём куда больше, 269 коммуникаций, из них готовы 34. На проспекте Абылай хана предстоит переустроить ещё 67. То есть из 375 переустройств выполнено 38, примерно каждое десятое.

Старые трамвайные рельсы уже демонтировали, грунт разработали в пределах двух средних полос.

Как это скажется на движении

Транспорт стараются не перекрывать. Основной принцип в том, чтобы машины шли по крайним полосам.

Когда без ограничений не обойтись, движение пускают по одной полосе встречного направления. Обычно такие меры действуют день или два.

Зимой стройку останавливать не собираются. При минусовых температурах будут защищать грунт, применять зимнее бетонирование и утеплять конструкции, чтобы бетон набрал прочность.

Куда пойдёт линия

Первая очередь стартует от депо в индустриальной зоне Алатауского района, в районе улиц Монке би и Момышулы.

Дальше трасса идёт по Момышулы до Толе би, затем по Толе би на восток до проспекта Абылай хана и по нему до железнодорожного вокзала Алматы-2. Конечная точка это транспортно-пересадочный узел «Райымбек батыр». Эстакад не будет, вся первая очередь пойдёт по земле. Существующие мосты усилят.

После запуска две средние полосы на Момышулы и Толе би отдадут поездам и отделят бордюрным камнем. Обособленная полоса должна дать общественному транспорту приоритет, повысить регулярность движения и снизить аварийность.

Разгоняться поезда смогут до 65–70 км/ч, но реальная скорость будет ниже. Остановки идут в среднем через 700 метров, поэтому фактически состав пойдёт на 30–35 км/ч.

Запуск линии намечен на конец 2027 года. Срок могут сдвинуть, всё зависит от того, как быстро изготовят и поставят подвижной состав.