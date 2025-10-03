В столичном Триатлон парке под мостом появилось современное общественное пространство. Здесь оборудовали универсальную площадку для баскетбола и волейбола, воркаут-зону, тренажеры с усиленной нагрузкой и отдельную площадку для занятий йогой, передает BAQ.KZ.

Техническое открытие собрало немало горожан: жители и гости столицы смогли первыми оценить обновленную локацию. Для посетителей подготовили презентацию объекта, мастер-классы и фуршет.

По словам руководителя отдела благоустройства акимата района Алматы Данияра Кожахметова, проект реализовали за полтора месяца.

"Раньше на этом месте не было ничего, это была пустующая территория. Теперь мы превратили ее в полноценное пространство для массового спорта. Установленные тренажеры — антивандальные, доставленные по спецзаказу.

Их блины невозможно украсть, а нагрузка на тренажерах превышает 100 килограммов. Подобных решений в Астане еще нет, это уникальное место. На реализацию проекта ушло полтора месяца, мы ждали специальную поставку оборудования", — отметил он.

Организаторы подчеркивают, что площадка предназначена не только для занятий спортом. Здесь будут проводить культурные мероприятия, мастер-классы и городские встречи. Посетители уверены: проект удачно вписался в атмосферу Триатлон парка и сделает отдых горожан еще комфортнее.

Новая спортивно-досуговая зона уже доступна для всех желающих. В будущем планируется расширение активности, чтобы пространство стало одной из ключевых точек на карте столицы.