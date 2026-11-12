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Токаев проведёт совещание Совбеза после задержания глав «Самрук-Қазына» и КТЖ

12 Ноября 2026, 20:03
АВТОР
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Акорда 12 Ноября 2026, 20:03
12 Ноября 2026, 20:03
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Фото: Акорда

13 ноября 2026 года под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится оперативное совещание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической сферы, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе совещания Президент изложит принципиальную позицию государства в связи с задержанием руководителей АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы», подозреваемых в совершении коррупционного преступления.

Глава государства также уделит особое внимание соблюдению принципа «Закон и Порядок», персональной ответственности руководителей национальных компаний, а также обеспечению законности и прозрачности в деятельности стратегически важных предприятий страны.

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