Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
Пастуха привлекли к ответственности.
Транспортные полицейские наказали 40-летнего жителя Акмолинской области за выпас скота прямо на железнодорожных путях, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Инцидент произошёл 21 августа на перегоне Қараадыр – Жалтыр: машинист грузового поезда экстренно тормозил, но предотвратить наезд на отару овец не удалось — погибло 21 животное, стоянка поезда составила 19 минут.
Как выяснили полицейские Линейного управления на станции Астана, мужчина выпускал скот в полосе отвода железной дороги. Ему было назначено административное взыскание. Заместитель начальника департамента Курмет Мажикенов подчеркнул, что такие случаи создают угрозу движению поездов, могут повредить локомотив и даже угрожают жизни пассажиров.
С начала года на железной дороге Казахстана зарегистрировано 827 случаев наезда на домашний скот: среди них 166 лошадей, 82 головы крупного рогатого скота и 43 — мелкого. Всего за выпас скота в опасной зоне наказаны 305 владельцев.
