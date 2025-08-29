Археологи Южно-Казахстанского педагогического университета имени совместно с музеем-заповедником "Ордабасы" обнаружили под Шымкентом уникальные находки, относящиеся к бронзовому веку, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. Исследования ведутся на территории Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе.

Каждую весну водоем наполняется водой, а к осени мелеет, обнажая дно, где сохранились древние захоронения. Это позволяет ученым находить артефакты, проливающие свет на жизнь и культуру людей, населявших территорию Южного Казахстана тысячи лет назад. В этом сезоне археологи выявили четыре погребения эпохи бронзы. Среди находок — захоронение воина конгюйско-сарматского времени с керамическим сосудом, наконечниками стрел, бытовым ножом и бронзовыми пряжками. По словам профессора Александра Подушкина, подобный набор предметов позволяет датировать находку первыми веками до нашей эры.

Особый интерес вызвало женское погребение, относящееся к XVI–XV вв. до н.э. и связанное с андроновской культурой. Археологи впервые в регионе обнаружили уникальные украшения — бронзовые височные кольца с золотым покрытием, браслеты с конусовидными выступами, серьги, а также множество бусин и бисера, украшавших головной убор женщины-андроновки.

Эти артефакты позволяют нам впервые предметно говорить о традициях и украшениях женщин бронзового века в Южном Казахстане, — отметил профессор Подушкин.

Все находки будут переданы в музейные фонды, где займут достойное место и станут доступны исследователям и широкой публике. Ученые подчеркивают: времени для раскопок остаётся всё меньше — в ближайшие годы дно водохранилища может окончательно заилиться, и доступ к бесценным свидетельствам древней истории будет утрачен.