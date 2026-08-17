Под Стамбулом в столкновении грузовика и легковушки погибли три человека
Еще пятеро пострадали.
17 Августа 2026, 05:32
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17 Августа 2026, 05:3217 Августа 2026, 05:32
42Фото: Haber Global
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате серьезного ДТП в районе Сарыйер в Стамбуле. Еще пятеро участников аварии получили травмы.
Как сообщает Haber Global, авария произошла на трассе Северная Мармара, которая соединяет европейскую и азиатскую части Турции. По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной.
В результате ДТП три человека погибли, еще пятеро пострадали. Их состояние и характер полученных травм уточняются.
После аварии движение транспорта в западном направлении на данном участке дороги временно перекрыли.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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