Суд №2 города Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Какая была схема

Как установил суд, подсудимая, действуя через зарегистрированное на своё имя ИП «Velvet», размещённое на площадках Kaspi Магазин и HalykMarket, предлагала клиентам оформлять товары в рассрочку по программам «0-0-12» и «0-0-24».

При этом она не намеревалась исполнять обязательства по целевому использованию товаров — полученные средства обналичивала и использовала в личных целях.

Кроме того, женщина предлагала услуги по обмену валюты по более выгодному курсу, чем в официальных обменных пунктах Костанайской области, не имея соответствующей лицензии. Полученные от клиентов деньги она также присваивала.

Какой нанесен ущерб

В результате действий подсудимой потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму свыше 470 млн тенге.

В суде она полностью признала вину по 9 эпизодам и раскаялась. При этом по одному из эпизодов, связанному с ущербом более 430 млн тенге, свою вину не признала.

Потерпевшие настаивали на строгом наказании и просили полностью удовлетворить гражданские иски.

Какой приговор

Государственный обвинитель просил назначить подсудимой 7 лет лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере финансовых услуг сроком на 10 лет.

Суд, учитывая отсутствие судимостей, наличие малолетних детей и признание вины по части эпизодов, назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере финансовых услуг сроком на 5 лет.

При этом, в соответствии с законодательством, исполнение наказания отсрочено на 5 лет.

Гражданские иски о возмещении ущерба удовлетворены в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.