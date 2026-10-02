Подарки, которых не существует: мошенники зарабатывают на Дне учителя с помощью нейросетей

Перед Днем учителя многие ищут букет или подарок для педагога в интернете, и на этом уже решили заработать мошенники. Они рассылают ссылки на поддельные сайты с подарками для учителей по заманчиво низким ценам, предупредили в Генпрокуратуре РК.

Схема уже работает в России. Как рассказала ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, родители получают SMS со ссылками на сайты, скопированные с известных цветочных магазинов и сервисов доставки. Чтобы человек не успел засомневаться, мошенники давят фразами «предложение ограничено» и «скидка действует только сегодня». На поддельной странице просят ввести данные банковской карты, деньги списывают, а подарок так и не доставляют.

Подделку почти невозможно отличить от настоящего магазина. Фотографии букетов и подарков генерирует нейросеть, она же пишет отзывы довольных покупателей. На вопросы отвечает вежливый «флорист», но на деле это чат-бот.

Чтобы не попасться, в Генпрокуратуре советуют не переходить по ссылкам и не звонить по номерам из подозрительных уведомлений. Пароли, PIN-коды, CVV-коды банковских карт и коды подтверждения из SMS нельзя сообщать никому.

Вносить предоплату стоит только после того, как удалось убедиться в подлинности сайта и надежности продавца. Сайт или приложение магазина надежнее открыть самостоятельно, а не по ссылке из сообщения.

Если данные карты уже оказались у мошенников или на счете появилось подозрительное списание, медлить нельзя. Нужно сразу связаться с банком, заблокировать карту и сообщить о случившемся в полицию.