В день празднования Дня города в столице торжественно открыли новое общественное пространство. Его обустроили на месте пустыря в районе "Алматы" между жилым комплексом "3 гектара" и мечетью "Ақ мешіт", передает BAQ.kz.

"В новом общественном пространстве созданы условия для занятия спортом: обустроена универсальная спортивная площадка для игр в баскетбол и волейбол, футбольное поле, зона воркаута. Также здесь есть локация для отдыха. Не сомневаемся, что в новом общественном пространстве, пополнившем список точек притяжения в районе, всегда будет раздаваться детский смех", — отметили в акимате района Алматы.

Подарком ко Дню столицы для жителей района Алматы стали 22 благоустроенных двора, оснащенных всем необходимым, еще в 9 выполнены все работы, и они готовы к сдаче.

Напомним, в Астане в текущем году благоустроят около 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.